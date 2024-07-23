Лавров заявил, что Россия не закрывает двери для диалога с Западом

Россия открыта для развития диалога со странами Европы по вопросам экономического, инфраструктурного взаимодействия и проблемам безопасности. Брюсселю необходимо понять, что США используют ЕС в целях укрепления собственных позиций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

«Принципиально важно, что когда президент эту инициативу развивает, всегда подчеркивает, что мы не закрываем двери ни для одной страны, расположенной на евразийском континенте», — подчеркнул министр.

Глава МИД России подчеркнул, что в сфере экономического сотрудничества и в области военно-политической безопасности двери для Запада «нужно оставлять открытыми».

По его словам, на основе в том числе инфраструктурных и экономических проектов в Евразии необходимо «выстраивать систему евразийской безопасности».

До этого Лавров заявлял, что Москва и Пекин намерены и дальше предпринимать усилия по созданию новой системы евразийской безопасности. Руководитель МИД РФ уточнил, что речь идет о системе безопасности, основанной на равноправии и уважении интересов друг друга.

Ранее Лавров сообщил о необходимости устранить первопричины кризиса в Европе.