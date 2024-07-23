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Лавров заявил о желании западных политиков «уходить под корягу»

Лавров: политики Запада «уходят под корягу» из-за фактов притеснения русских

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МИД РФ/РИА Новости

Политики западных стран «уходят под корягу», когда им приводят факты притеснения русских на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, слова которого передает ТАСС.

«Много таких было высказываний. Но как только ты показываешь это западному собеседнику в тех редких случаях, когда мы где-то в ООН сталкиваемся, они просто, говоря по-русски, уходят под корягу», — заявил министр.

Глава МИД также добавил, что истребление русского наследия является частью политики современной Украины.

17 июля Лавров заявил, что украинский конфликт завершится, когда Запад перестанет поставлять Киеву оружие.

Дипломат прокомментировал позицию кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймса Дэвида Вэнса, который является последовательным сторонником прекращения поставок Киеву американского оружия и скорейшего урегулирования украинского конфликта.

Ранее Лавров язвительно обратился к постпреду США в ООН.

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