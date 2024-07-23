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На Украине ожидают новый транш от ЕС в сентябре

Шмыгаль: Украина ожидает транш от ЕС в €4,1 млрд в сентябре

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Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев ожидает транш от ЕС в €4,1 млрд в сентябре. Об этом заявил премьер Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Украина успешно выполнила индикаторы второго квартала 2024 года для программы Ukraine Facility. Имеем положительную оценку от Еврокомиссии. Рассчитываем на следующий транш уже в сентябре этого года», — написал он.

Он добавил, что правительство во вторник приняло решение о привлечении гранта на $3,9 млрд от США. Средства поступят через структуры Всемирного банка в ближайшее время.

22 июля глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что первый транш средств от экспроприации доходов от замороженных активов РФ на сумму €1,4 млрд будет перечислен Еврокомиссии в первую неделю августа.

Эти деньги будут потрачены на военную помощь Украине, в том числе на покупку средств ПВО, а также снарядов для артиллерии.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия жестко ответит в случае транша ее активов Украине.

Ранее в Пентагоне озвучили сумму нового военного транша Украине.

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