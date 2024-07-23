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Политолог: Трамп отомстит причастным к покушению на него

Политолог Ордуханян: Трамп даст жесткий ответ причастным к покушению на него

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Evan Vucci/AP

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп будет мстить причастным к покушению на него лицам. Такое предположение в беседе с «Ридусом» сделал американист Рафаэль Ордуханян. По словам эксперта, Трамп понимает, что нельзя оставлять своих противников политически живыми.

«В прошлый раз он говорил, что посадит в тюрьму Хиллари Клинтон, но не посадил. И махинации семьи нынешнего президента США Джо Байдена не стал расследовать. В результате Трамп получил очень сложные четыре года, когда находился в статусе хозяина Белого дома. Больше он эту ошибку не повторит», — сказал политолог.

При этом, по его мнению, Трамп сосредоточится исключительно на политических врагах, а промышленников и финансистов, которые стоят за теми или иными политиками, трогать не будет.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля на митинге в Батлере, который находится в штате Пенсильвания. В политика выстрелили несколько раз, его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи экс-президента США выписали из больницы.

Нападение вызвало волну осуждения со стороны различных мировых лидеров и внутри США. Раскритиковал покушение и действующий глава Белого дома Джо Байден. А премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который сам пережил нападение стрелка в мае, заявил, что сценарий атаки на Трампа был выполнен «как под копирку».

Ранее сенатор от ДНР пригласил Трампа в Донбасс в случае победы на выборах в США.

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