Госдума приняла закон об уголовном наказании за пропаганду наркотиков

Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла закон о введении уголовного наказания за пропаганду наркотиков в интернете для лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за аналогичные нарушения. Об этом сообщает ТАСС.

Максимальное наказание может составить до двух лет лишения свободы.

Документ входит в пакет инициатив, которые направлены на запрет пропаганды незаконного оборота и потребления наркотиков. Изменения вносятся в Уголовный кодекс Российской Федерации.

В УК появится статья 230.3 (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Эта статья будет распространяться на случаи, когда пропаганду наркотических веществ проводило лицо в интернете, дважды в течение года привлеченное к административной ответственности за аналогичное деяние или лицо, имеющее судимость за такое преступление.

В качестве наказания устанавливается штраф до 300 тыс. руб., либо исправительные или принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на такой же срок.

Госдума также приняла закон о штрафах до 600 тысяч рублей за распространение сведений о наркотиках.

Ранее в Москве задержали мигранта с героином в трусах.