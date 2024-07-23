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Депутаты Завальный и Свищев освобождены от должностей глав комитетов Госдумы

Госдума освободила депутатов Завального и Свищева от должностей глав комитетов

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутаты Госдумы Павел Завальный («Единая Россия») и Дмитрий Свищев (ЛДПР) освобождены от должностей глав комитетов по энергетике и по физкультуре и спорту. Такое решение принято на пленарном заседании Госдумы, сообщает «Парламентская газета».

Комментируя это решение, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил необходимость повышения качества работы и эффективности руководителей комитетов и зампредов палаты. Он заявил, что осенью Госдума по предложению фракций рассмотрит кандидатов на освободившиеся должности, среди которых числятся посты глав комитетов Госдумы по культуре и по делам национальностей.

19 июля сообщалось, что в Госдуме до конца месяца ожидаются изменения на руководящих постах. Помимо уже перечисленных депутатов Завального и Свищева свой пост, вероятно, покинет вице-спикер Сергей Неверов.

Соответствующее предложение комиссии по регламенту уже внесено на рассмотрение депутатов.

Ранее сообщалось, что Неверов может перейти в комитет Госдумы по делам национальностей.

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