Претензии Венгрии и Словакии к Украине по нефти из РФ дошли до Еврокомиссии

Еврокомиссия получила письма от Словакии и Венгрии, в которых страны обвиняют Украину в нарушении соглашения об ассоциации с Евросоюзом в связи с прекращением прокачки нефти из РФ. Об этом пишет ТАСС.

«Мы можем подтвердить, что вчера замглавы ЕК Валдис Домбровскис получил совместное письмо глав МИД Венгрии и Словакии о последствиях решения Украины прекратить прокачку нефти «Лукойла» по нефтепроводу «Дружба», — рассказал представитель ЕК Олоф Джилл.

Ожидается, что претензии государств к Киеву рассмотрят уже 24 июля.

В июне Киев ужесточил санкции в отношении «Лукойла», в связи с чем российская компания фактически лишилась права использовать украинскую территорию для транзита нефти в другие государства. В итоге Венгрия и Словакия остались без нефтяных поставок из РФ.

22 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина нарушает соглашение об ассоциации с ЕС, останавливая транзит нефти.

Ранее МИД РФ назвал «кнопкой манипуляции» ограничение Киевом транзита нефти из России.