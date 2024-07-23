Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Претензии Венгрии и Словакии к Украине по нефти из РФ дошли до Еврокомиссии

ЕК получила претензии Венгрии и Словакии к Украине по российской нефти

close
100%
Shutterstock

Еврокомиссия получила письма от Словакии и Венгрии, в которых страны обвиняют Украину в нарушении соглашения об ассоциации с Евросоюзом в связи с прекращением прокачки нефти из РФ. Об этом пишет ТАСС.

«Мы можем подтвердить, что вчера замглавы ЕК Валдис Домбровскис получил совместное письмо глав МИД Венгрии и Словакии о последствиях решения Украины прекратить прокачку нефти «Лукойла» по нефтепроводу «Дружба», — рассказал представитель ЕК Олоф Джилл.

Ожидается, что претензии государств к Киеву рассмотрят уже 24 июля.

В июне Киев ужесточил санкции в отношении «Лукойла», в связи с чем российская компания фактически лишилась права использовать украинскую территорию для транзита нефти в другие государства. В итоге Венгрия и Словакия остались без нефтяных поставок из РФ.

22 июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина нарушает соглашение об ассоциации с ЕС, останавливая транзит нефти.

Ранее МИД РФ назвал «кнопкой манипуляции» ограничение Киевом транзита нефти из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами