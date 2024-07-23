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Харрис избегает вопросов о местонахождении президента США

Fox News: Харрис не ответила на вопросы о состоянии и местоположении Байдена

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Carlos Barria/Reuters

Вице-президент США Камала Харрис не отвечает на вопросы о состоянии здоровья заболевшего COVID главы Белого дома Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Харрис не сказала, уверена ли она, что президент Байден в настоящее время способен исполнять обязанности главнокомандующего», — говорится в статье.

Также у нее спросили, знает ли она, где находился Байден в последние несколько дней и контактировали ли они, однако эти вопросы тоже остались без ответа.

23 июля сообщалось, что Байден в 12:30 по местному времени (19:30 мск) покинет свой дом на курорте Рехобот-Бич в штате Делавэр, где он лечился от COVID-19, и спустя два часа прибудет в Вашингтон на свое рабочее место.

18 июля стало известно, что президент Байден получил положительный результат теста на коронавирус. В связи с этим он отменил свое участие в ежегодной конференции UnidosUS в Лас-Вегасе и ушел на самоизоляцию.

Из-за этого в соцсетях стали подогреваться слухи касательно многодневного отсутствия на публике президента США. Комментируя сообщения о том, что Байдена нет в живых, в Белом доме заявили, что президент провел несколько встреч с чиновниками, которые отвечают за безопасность.

Ранее политолог объяснил, почему Байден поддержал Харрис в президентской гонке.

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