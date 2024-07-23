Предвыборная кампания Харрис собрала $100 млн

Предвыборная кампания вице-президента США Камалы Харрис собрала $100 млн с тех пор, как она решила выдвинуть свою кандидатуру. Об этом сообщил телеканал ABC News.

«Харрис собрала $100 млн с тех пор, как вступила в президентскую гонку», — отметил телеканал.

Накануне представитель вице-президента США Кевин Муньос заявил, что предвыборный штаб Харрис собрал $81 млн за первые 24 часа с момента начала предвыборной кампании, что стало самым большим результатом в истории за первые сутки. $27 млн удалось собрать уже за первые пять часов.

21 июля президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис в кандидаты на пост президента. Телеканал CNN сообщал, что она начала обзванивать представителей Демократической партии в конгрессе, призывая их поддержать ее кандидатуру на пост президента.

Ранее Илон Маск назвал Камалу Харрис «марионеткой» Сороса.