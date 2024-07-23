Политолог объяснил, почему Байден поддержал Харрис в президентской гонке

Действующий президент США Джо Байден ожидаемо поддержал выдвижение вице-президента страны Камалы Харрис в кандидаты на пост главы государства. Об этом ИА RuNews24.ru рассказал ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук.

«Это соответствует традициям американской политики. Если президент не может быть переизбран, он обычно поддерживает своего вице-президента, подтверждая правильность своего выбора», — отметил политолог.

По его мнению, для американских избирателей Харрис может быть более привлекательной, чем Байден. Эксперт отметил, что сторонники Демократической партии могут перейти на ее сторону, однако, ее популярность будет меньше, чем популярность экс-президента США Дональда Трампа.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. 21 июля Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей в качестве главы государства до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис в кандидаты на пост президента. За пять часов после объявления о выходе Байдена из президентской гонки демократы пожертвовали $27,5 млн на ее предвыборную кампанию.

23 июля агентство Associated Press сообщило, что Камала Харрис набрала достаточное число голосов делегатов для выдвижения кандидатом на пост главы государства от демократов.

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