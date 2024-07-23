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В Кремле прокомментировали возможную встречу Эрдогана и Асада в Москве

Песков: вопрос организации контактов между Турцией и Сирией на повестке дня

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Bassem Tellawi/AP

Вопрос организации встречи между представителями Турции и Сирии находится на повестке дня в России. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможной встрече главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с его сирийским коллегой Башаром Асадом.

«Более конкретного сейчас сказать не могу», — добавил Песков.

12 июля Эрдоган заявлял, что Турция планирует предпринять конкретные шаги для нормализации отношений с Сирией, связи с которой были разорваны в 2012 году.

22 июля проправительственная турецкая газета Daily Sabah сообщила, что встреча Эрдогана с Асадом может состояться в августе в Москве. По словам источников издания, президент России Владимир Путин может выступить посредником в этих переговорах. Кроме этого, не исключено, что приглашение также направят иракскому премьеру Мухаммаду ас-Судани.

Ранее Путин заверил Асада в поддержке Россией правительства Сирии.

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