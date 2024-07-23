В Кремле отреагировали на требование США освободить журналистку Курмашеву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга отказался комментировать заявление посольства США по ситуации с редактором «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) Алсу Курмашевой и посоветовал журналистам обратиться в МИД России.

Речь идет о заявлении, в котором американские дипломаты требуют освободить Курмашеву и утверждают, что к ней не допускают сотрудников посольства.

«Я думаю, комментировать заявления посольства США в Москве будет с руки нашему Министерству иностранных дел», — сказал Песков, когда его попросили прокомментировать заявление американцев.

Курмашева является гражданкой США и РФ. До мая 2023 года она постоянно проживала в Праге, но приехала в Россию из-за «неотложной семейной необходимости». В июне прошлого года Курмашеву задержали при попытке вылететь в Чехию, изъяли оба паспорта и оштрафовали за неуведомление о втором гражданстве. Она оставалась в России в ожидании документов, пока ее вновь не задержали в октябре.

22 июля Курмашеву приговорили к 6,5 года колонии по делу о распространении ложной информации про российскую армию.

Ранее сообщалось, что экс-журналиста «Фонтанки» объявили в розыск по иноагентскому делу.