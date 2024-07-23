В Кремле пообещали ответить на «воровские действия» ЕС в отношении активов РФ

РФ так или иначе ответит на «воровские действия» Евросоюза, решившего использовать доходы от замороженных российских активов для военной помощи Украине. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать недавнее заявление верховного представителя регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, касающееся заблокированных активов РФ. Дипломат рассказал, что первый транш средств от экспроприации доходов от замороженных российских активов будет перечислен Еврокомиссии уже в августе.

«Так или иначе ответ будет. Подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности. Деньги не только воруют, но и тратят на закупку оружия [для Украины]», — сказал представитель главы государства.

Песков добавил, что Москва намерена проработать возможность правового преследования участвующих в конфискации активов людей. Как он сказал, они должны быть привлечены к ответственности, так как попирают право собственности.

22 июля Боррель заявил, что первый транш из доходов от замороженных активов РФ перечислят ЕК уже в первую неделю августа. Речь идет о средствах на общую сумму €1,4 млрд, которые потратят на закупку снарядов и систем противовоздушной обороны (ПВО) для Украины.

Ранее в Японии сообщили о планах выделить Украине миллиарды долларов за счет доходов от заблокированных активов РФ.