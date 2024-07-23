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Захарова заявила о жестком ответе в случае транша доходов из активов РФ

Захарова: Москва ответит жестко в случае транша активов РФ Украине

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россия жестко ответит в случае транша ее активов Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Мы неоднократно говорили, что отвечать будем очень жестко. В межведомственном формате по каждому пункту будет приниматься решение, как отвечать», — сказала она.

Захарова отметила, что Россия будет действовать в своих национальных интересах и страны Запада это почувствуют.

22 июля глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что первый транш средств от экспроприации доходов от замороженных активов РФ на сумму €1,4 млрд будет перечислен Еврокомиссии в первую неделю августа.

Эти деньги будут потрачены на военную помощь Украине, в том числе на покупку средств ПВО, а также снарядов для артиллерии.

До этого сообщалось, что японское правительство планирует за счет использования прибыли от замороженных российских активов выделить Киеву около 520 млрд иен ($3,3 млрд).

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложит Киеву кредиты с погашением за счет активов РФ.

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