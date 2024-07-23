Создатель рунета получил два года за злоупотребление полномочиями

Савеловский районный суд Москвы огласил приговор бывшему заместителю министра связи, одному из создателей рунета Алексею Солдатову. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями). Бывшему чиновнику назначили наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Также отмечается, что второго фигуранта дела Евгения Антипова лишили свободы на полтора года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчины взяты под стражу в зале суда.

Дело против Солдатова и его деловых партнеров Евгения Антипова и Андрея Шкиттина было заведено в конце 2019 года. Их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере «по факту хищения путем обмана права на IP-адреса» некоммерческой организации РосНИИРОС (Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей). С тех пор и экс-замминистра находился сначала под домашним арестом, а затем — под подпиской о невыезде.

Солдатов в 1990-е был главой вычислительного центра «Курчатовского института», где запустили первую в России научную сеть «Релком» с выходом в интернет. Тогда же он создал первый в стране интернет-провайдер с таким же названием, а также основал РосНИИРОС. Солдатов занимал должность заместителя министра связи с 2008 по 2010 год.

Ранее главу ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента.