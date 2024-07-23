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Названа причина, почему Зеленский заговорил о переговорах с Путиным

Onet: Зеленский заговорил о переговорах с Путиным из-за Трампа

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Reuters/РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский стал допускать проведение мирных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным из-за вероятного прихода к власти в США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Onet со ссылкой на польского политолога Витольда Сокалу.

По словам источника, наиболее важной из причин изменения тона Зеленского является повышенная вероятность того, что Трамп станет следующим президентом США.

Эксперт также отметил, что подобный поворот в риторике главы Украины говорит о принятии неизбежных вещей. Политолог напомнил, что Трамп не раз говорил о готовности урегулировать конфликт между Киевом и Москвой. Украинцам придется с этим считаться, добавил Сокала.

22 июля Зеленский в интервью Би-би-си допустил возможность мирных переговоров с Путиным, несмотря на действующий запрет.

Зеленский добавил, что переговоры с Путиным могут состояться в рамках «второго саммита мира». Украинский лидер подчеркнул, что для этого должен быть полностью готов план мирного урегулирования конфликта, чтобы предоставить его России.

Российская сторона, в свою очередь, должна быть готова проговаривать этот план. Зеленский подчеркнул, что переговоры являются вынужденной мерой для завершения конфликта.

Ранее Путин подтвердил готовность России к переговорам с Украиной.

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