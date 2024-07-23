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Трамп пообещал рассекретить материалы расследования покушения на него

Трамп пообещал рассекретить материалы расследования покушения при переизбрании

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Brendan McDermid/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что готов рассекретить материалы расследования покушения на него, если он победит в результате президентских выборов. Его слова приводит телеканал Fox News.

Ведущий телеканала напомнил бывшему главе Белого дома, что в случае его переизбрания у него будет возможность рассекретить материалы расследования покушения. Он спросил Трампа, пойдет ли он на такой шаг.

«Конечно. Здесь ничего не нужно скрывать», — ответил кандидат в президенты.

По словам Трампа, многие детали покушения уже известны следователям. Некоторые из этих подробностей он назвал «нехорошими». Экс-президент США задался вопросами, как стрелявший в него человек мог оказаться на крыше и почему о нем не сообщили соответствующим службам.

Трамп также рассказал, что после покушения его хотели положить на носилки, но он отказался.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля на митинге в Батлере, который находится в штате Пенсильвания. В политика выстрелили несколько раз, его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Ранее глава Секретной службы высказалась о действиях сотрудников при покушении на Трампа.

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