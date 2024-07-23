РФ и Иран закончили подготовку договора о всеобъемлющем сотрудничестве

Москва и Тегеран завершили подготовку проекта договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве. Об этом сообщил заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко, передает ТАСС.

По словам дипломата, 21 июня в Москве прошли консультации экспертов правовых и территориальных подразделений внешнеполитических ведомств Ирана и РФ. В результате участникам встречи удалось финализировать текст двустороннего соглашения.

«Условлено о запуске внутригосударственных процедур, необходимых для подготовки договора к подписанию в рамках одного из ближайших двусторонних контактов на высшем уровне», — добавил Руденко.

Как он сказал, Москва и Тегеран планируют подписать документ в скором времени. При этом он выразил надежду, что соответствующая церемония станет «по-настоящему историческим событием».

13 июля новый иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что Исламская Республика продолжит уделять приоритетное внимание развитию отношений с РФ. В первую очередь речь идет о взаимодействии в рамках ряда международных структур, включая БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил состояние двусторонних отношений с Ираном.