В МИД Китая рассказали, что ждут от визита Кулебы

Власти Китая в ходе визита главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в страну продолжат содействовать мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, слова которой передает ТАСС.

«Китайская сторона продолжит стоять на стороне мира, оказывать поддержку укреплению консенсуса в международном сообществе, сообща искать реальные пути для урегулирования [украинского] кризиса политическими методами», — заявила дипломат.

До этого Мао Нин сообщила, что Кулебу пригласили в Китай. По ее словам, украинский министр посетит КНР 23-26 июля.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал на брифинге отвечать на вопрос, есть ли у России какие-либо ожидания от визита Кулебы в Китай, однако подчеркнул важность отношений с КНР для РФ.

17 июля министр иностранных дел Китая Ван И в рамках телефонного разговора с руководителем внешнеполитического ведомства Венгрии Петером Сийярто заявил, что Пекин готов сотрудничать с Будапештом, чтобы способствовать развитию ситуации на Украине в направлении политического урегулирования.

Ранее Зеленский допустил мирные переговоры с Путиным.