Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Китая рассказали, что ждут от визита Кулебы

Китай в ходе визита Кулебы окажет содействие урегулированию на Украине

close
100%
Andy Wong/AP

Власти Китая в ходе визита главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в страну продолжат содействовать мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, слова которой передает ТАСС.

«Китайская сторона продолжит стоять на стороне мира, оказывать поддержку укреплению консенсуса в международном сообществе, сообща искать реальные пути для урегулирования [украинского] кризиса политическими методами», — заявила дипломат.

До этого Мао Нин сообщила, что Кулебу пригласили в Китай. По ее словам, украинский министр посетит КНР 23-26 июля.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал на брифинге отвечать на вопрос, есть ли у России какие-либо ожидания от визита Кулебы в Китай, однако подчеркнул важность отношений с КНР для РФ.

17 июля министр иностранных дел Китая Ван И в рамках телефонного разговора с руководителем внешнеполитического ведомства Венгрии Петером Сийярто заявил, что Пекин готов сотрудничать с Будапештом, чтобы способствовать развитию ситуации на Украине в направлении политического урегулирования.

Ранее Зеленский допустил мирные переговоры с Путиным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами