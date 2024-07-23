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Философ: выход Байдена из предвыборной гонки — точка изменения мировой политики

Философ Дугин: выход Байдена из президентской гонки изменит мировую политику

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Jacquelyn Martin/Reuters

Выход действующего лидера США Джо Байдена из президентской гонки является серьезной точкой как американской, так и мировой политики. Такое мнение высказал философ, общественный и политический деятель, директор Института Tsargrad.tv Александр Дугин. По его словам, это не просто снятие с предвыборной кампании, а крах демократов и глобалистов.

«Соответственно, для нас это принципиально тем, что, конечно, [действующий вице-президент США] Камала Харрис, если она будет выдвинута на праймериз, а это еще не факт, она, безусловно, проиграет [экс-президенту США Дональду] Трампу. Потому что несравним потенциал этих двух политиков абсолютно», — сказал Дугин.

Он добавил, что оставленное Байденом наследство предстоит расхлебывать, скорее всего, именно республиканцам, как во внешней, так и во внутренней политике.

21 июля Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис в кандидаты на пост президента. За пять часов после объявления о выходе Байдена из президентской гонки демократы пожертвовали $27,5 млн на ее предвыборную кампанию.

Трамп тем временем заявил о представившейся ему уникальной возможности победить на предстоящих президентских выборах сразу двух кандидатов от Демократической партии.

Ранее Байден выразил поддержку Харрис.

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