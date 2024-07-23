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Трамп считает свою соперницу Харрис «злобной и тупой»

Трамп назвал Харрис злобной и тупой после выхода Байдена из гонки

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Evan Vucci/AP

Экс-президент США Дональд Трамп назвал вице-президента Соединенных Штатов Камалу Харрис «тупой и злобной». С таким утверждением он выступил в интервью газете New York Post.

«Камалу Харрис можно описать двумя словами: злобная и тупая. Это неудачное сочетание», — сказал он.

До этого сообщалось, что европейские лидеры «возлагают надежды» на то, что Харрис сможет одержать победу на выборах в Соединенных Штатах, при этом Евросоюз налаживает связи с «командой» Трампа.

В свою очередь Трамп заявлял о представившейся ему уникальной возможности победить на предстоящих президентских выборах сразу двух кандидатов от Демократической партии.

Ранее Трамп назвал Харрис «отвратительной до ужаса».

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