Трамп считает свою соперницу Харрис «злобной и тупой»

Экс-президент США Дональд Трамп назвал вице-президента Соединенных Штатов Камалу Харрис «тупой и злобной». С таким утверждением он выступил в интервью газете New York Post.

«Камалу Харрис можно описать двумя словами: злобная и тупая. Это неудачное сочетание», — сказал он.

До этого сообщалось, что европейские лидеры «возлагают надежды» на то, что Харрис сможет одержать победу на выборах в Соединенных Штатах, при этом Евросоюз налаживает связи с «командой» Трампа.

В свою очередь Трамп заявлял о представившейся ему уникальной возможности победить на предстоящих президентских выборах сразу двух кандидатов от Демократической партии.

Ранее Трамп назвал Харрис «отвратительной до ужаса».