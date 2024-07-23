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Посол Украины в Молдавии призвал не закрывать границу с республикой

Посол Украины Шевченко: закрытие границ с Молдавией стало бы катастрофой

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Shutterstock

Посол Украины в Молдавии Марк Шевченко в эфире телеканала TV 8 выразил надежду, что власти страны не примут решение о закрытии границ с соседней республикой.

По его мнению, это стало бы катастрофой.

«Надеюсь, что мы не дойдем до такого состояния дел. Украинский и молдавский народы слишком мудры. Закрытие границы было бы катастрофой», — сказал Шевченко.

Он подчеркнул, что молдавские и украинские политические элиты «давно и прочно решили» выбрать путь европейской интеграции, который должен стирать границы, а не устанавливать новые.

В июне Шевченко заявлял, что Украина может полностью закрыть границу с Молдавией, если к власти в стране придет оппозиция, выступающая за нормализацию отношений с Россией. Он напомнил, что молдавское государство еще в 2022 году закрыло границу с Приднестровьем (непризнанное государство в Восточной Европе. — Прим. ред.) и может закрыть новые участки границы при необходимости в будущем.

Ранее стало известно, что переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться.

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