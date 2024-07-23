Трамп отказался лечь на носилки после покушения

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что после покушения его хотели положить на носилки, но он отказался. Об этом экс-глава Белого дома рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Меня хотели положить на носилки... Я сказал, что не буду ложиться на носилки, потому что я думал, что это просто ранение уха. Было много крови», — заявил он.

Трамп добавил, что сначала предполагалось, что он получил еще ранения.

До этого политик рассказал, что полученная рана постепенно заживает, он переходит на «небольшие повязки».

Покушение на Трампа было совершено 13 июля на митинге в Батлере, который находится в штате Пенсильвания. В политика выстрелили несколько раз, его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Сообщалось, что стрелявший в экс-президента США Дональд Трамп Томас Мэттью Крукс мог страдать тяжелым депрессивным расстройством.

Ранее глава Секретной службы высказалась о действиях сотрудников при покушении на Трампа.