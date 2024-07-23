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Трамп рассказал о ране, полученной при покушении

Трамп рассказал, что полученная рана при покушении постепенно заживает

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Evelyn Hockstein/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что полученная при покушении на него на митинге в Пенсильвании рана постепенно заживает, он переходит на «небольшие повязки». Об этом он сообщил в интервью Fox News.

«Мы переходим к небольшим повязкам», — подчеркнул он.

До этого глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас назначил двухпартийную комиссию в целях расследования покушения на Трампа.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля на митинге в Батлере, который находится в штате Пенсильвания. Трамп получил ранение в ухо. После покушения бывшего президента США доставили в Butler Memorial Hospital. Там медики провели «тщательное обследование на предмет дополнительных травм. В знак солидарности с Трампом республиканцы стали надевать на уши повязки.

Ранее глава Секретной службы высказалась о действиях сотрудников при покушении на Трампа.

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