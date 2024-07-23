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В Израиле заявили, что не откажутся от полной победы над ХАМАС

Нетаньяху заявил, что Израиль видит надлом ХАМАС и не откажется от победы

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Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не откажется от победы над радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Его слова приводит The Jerusalem Post.

По его словам, если Израиль откажется от этого, то страна окажется в опасности «перед лицом оси зла во главе с Ираном». Политик подчеркнул, что решения, которые принимают израильские власти, являются судьбоносными для будущего государства.

«Что касается сделки – условия, вне всякого сомнения, созревают. Это хороший знак, а другим признаком является то, что мы также видим перелом в духе врага», — сказал Нетаньяху в Вашингтоне на встрече с семьями заложников.

Премьер добавил, что условия для освобождения людей, похищенных ХАМАС, складываются из военного давления, которое Израиль оказывает на боевиков.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Россия обвинила Израиль в игнорировании мирных подходов.

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