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В ЕС хотят, чтобы победила Харрис, но строят отношения и с командой Трампа

Bloomberg: в ЕС надеются на победу Харрис, но строят отношения и с командой Трампа

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Edmund D. Fountain/Reuters

Европейские лидеры «возлагают надежды» на то, что вице-президент США Камала Харрис сможет одержать победу на выборах в Соединенных Штатах, при этом Евросоюз налаживает связи с «командой» экс-президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg.

«С разной степенью откровенности они возлагали надежды на то, что Харрис обгонит Трампа на выборах в ноябре и станет первой женщиной-президентом США», — говорится в сообщении издания, которое подчеркивает, что «европейцы возлагают надежды на Харрис».

При этом, как отмечается, параллельно в ЕС стремятся наладить связи с «командой Трампа».

Как сообщает Bloomberg, неназванный восточноевропейский чиновник заявил, что большинство европейцев «болеют за Харрис». Только «плохие парни» хотят видеть победу Трампа, добавляется в сообщении.

До этого сообщалось, что Харрис набрала достаточное число голосов делегатов для выдвижения кандидатом на пост главы государства от демократов.

Ранее Трамп рассказал об уникальной возможности победы над двумя кандидатами от демократов.

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