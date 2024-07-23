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В ЕС назвали Камалу Харрис «невидимкой»

Politico: в ЕС считали, что Харрис не выиграет выборы

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Tom Brenner/Reuters

В начале 2024 года в Европейском центральном банке (ЕЦБ) заявляли, что вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис не сможет одержать победу на выборах, поскольку она не обладает политической харизмой и «невидима». Об том пишет газета Politico, ссылаясь на заявление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель.

«Им следовало бы с самого начала выдвинуть другого кандидата на место Камалы Харрис… Она никогда не выиграет выборы, я имею в виду, что это безнадежно… Я даже не знаю ее, потому что она была настолько невидимой», — приводит издание слова Шнабель, сказанные несколько месяцев назад в частной беседе.

При этом, как пишет Politico, в ЕЦБ назвали это заявление «вводящими в заблуждение», заявив, что Шнабель «никогда публично не комментирует политические события».

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден после лечения от COVID-19 намерен «очень агрессивно» вести предвыборную кампанию демократов вместе с Харрис.

Ранее Харрис набрала достаточно голосов для выдвижения кандидатом от демократов.

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