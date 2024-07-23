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В Госдуме призвали ввести новую льготу для многодетных семей

В ГД призвали ввести бесплатный проезд по платным трассам для многодетных семей

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Depositphotos

Глава комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина призвала ввести бесплатный проезд по платным трассам для многодетных. Она направила обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина, сообщает РИА Новости.

«Комитет просит Вас рассмотреть вопрос об установлении для многодетных семей права проезда без взимания платы по платным автомобильным дорогам и участкам автомобильных дорог», — отмечается в документе.

Останина также предложила рассмотреть возможность отмены для многодетных семей обязанности по уплате туристического налога, который введут в России с 2025 года. Этот налог представляет собой процент от стоимости проживания в регионе, размер которого будут определять местные власти.

«В Комитет Госдумы по защите семьи поступают обращения родителей, в которых содержатся просьбы о расширения перечня федеральных мер социальной поддержки семей, имеющих трех и более детей», — говорится в документе.

До этого правительство России призвало значительно переработать законопроект о бесплатных нотариальных действиях для многодетных семей, а также о предоставлении бесплатной юридической помощи для таких семей.

Ранее Путин поручил разобраться с выплатами многодетным семьям на ипотеку.

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