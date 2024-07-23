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Байден намерен «очень агрессивно» поддерживать Харрис

ABC: Байден хочет «очень агрессивно» вести кампанию в поддержку Харрис

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Jacquelyn Martin/Reuters

Президент США Джо Байден после лечения от COVID-19 намерен «очень агрессивно» вести предвыборную кампанию демократов вместе с вице-президентом Камалой Харрис. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Байден планирует «очень агрессивно» провести предвыборную кампанию… с вице-президентом Харрис, как только врач сообщит ему, что с COVID «все в порядке»», — говорится в сообщении телеканала.

До этого сообщалось, что Байден 23 июля вернется на свое рабочее место в Белом доме после лечения от ковида.

18 июля стало известно, что президент Байден получил положительный результат теста на коронавирус. В связи с этим он отменил свое участие в ежегодной конференции UnidosUS в Лас-Вегасе и ушел на самоизоляцию.

При этом агентство Associated Press писало, что вице-президент США Камала Харрис уже набрала достаточное число голосов делегатов для выдвижения кандидатом на пост главы государства от демократов.

Ранее Трамп рассказал об уникальной возможности победы над двумя кандидатами от демократов.

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