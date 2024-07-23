В ЕС начали изучать новую концепцию санкций в контексте конфликта на Украине

Главы МИД Европейского союза (ЕС) начали изучать вопрос о возможности принятия санкционных мер в отношении источников «гибридных угроз» в контексте украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, слова которого передает ТАСС.

По словам дипломата, главы МИД ЕС начали изучать новую концепцию санкций. Планируется принять меры против тех, кто несет ответственность за гибридные угрозы: тех, кто устраивает диверсии или использует мигрантов, кто осуществляет кибератаки, распространяет ложную информацию в пользу РФ.

Министр также высказался в поддержку единства ЕС в отношении украинского конфликта.

Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе предложил провести неформальную встречу глав дипведомств ЕС не в Будапеште, а на Украине, но Венгрия заблокировала инициативу.

В тот же день немецкое издание Tagesschau сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своим визитом в Москву и переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным помешал планам Европейского союза показать единогласную поддержку Украины в европейских странах.

19 июля сообщалось, что главы МИД стран Европейского союза планируют обсудить новый санкционный режим в отношении России, который в ЕС намереваются ввести в сентябре.

Ранее Венгрия обвинила Украину в нарушении соглашения об ассоциации с ЕС.