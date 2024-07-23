В США потребовали отстранить Байдена от должности из-за недееспособности

Президента США Джо Байдена необходимо отстранить от его должности из-за недееспособности, он не способен быть президентом страны. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский сенатор Эрик Шмитт.

«Согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности», — написал он, подчеркнув, что требует применения этой поправки американской конституции в контексте состояния Байдена.

Он добавил, что если действующий глава государства не способен быть кандидатом на переизбрания от демократов, то он «не способен быть и президентом».

До этого сообщалось, что вице-президент США Камала Харрис набрала достаточное число голосов делегатов для выдвижения кандидатом на пост главы государства от демократов.

Харрис получила поддержку как минимум 2579 делегатов, при этом для утверждения ее кандидатуры в первом туре требуется 1976 голосов однопартийцев.

Ранее Трамп рассказал об уникальной возможности победы над двумя кандидатами от демократов.