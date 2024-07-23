Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США потребовали отстранить Байдена от должности из-за недееспособности

Сенатор США Шмитт потребовал отстранить Байдена от должности президента

close
100%
Tom Brenner/Reuters

Президента США Джо Байдена необходимо отстранить от его должности из-за недееспособности, он не способен быть президентом страны. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский сенатор Эрик Шмитт.

«Согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности», — написал он, подчеркнув, что требует применения этой поправки американской конституции в контексте состояния Байдена.

Он добавил, что если действующий глава государства не способен быть кандидатом на переизбрания от демократов, то он «не способен быть и президентом».

До этого сообщалось, что вице-президент США Камала Харрис набрала достаточное число голосов делегатов для выдвижения кандидатом на пост главы государства от демократов.

Харрис получила поддержку как минимум 2579 делегатов, при этом для утверждения ее кандидатуры в первом туре требуется 1976 голосов однопартийцев.

Ранее Трамп рассказал об уникальной возможности победы над двумя кандидатами от демократов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами