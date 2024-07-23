Администрация США заявила о несогласии с законопроектами республиканцев о бюджете

Администрация президента США Джо Байдена может наложить вето на предложенные республиканцами законопроекты о бюджете. Об этом сообщает американская газета Politico.

В Белом доме заявили, что члены палаты представителей от Республиканской партии США снова тратят время на предвзятые законопроекты, приводящие к большим сокращениям ассигнований на правоохранительные органы, образование, жилищную сферу, здравоохранение, безопасность потребителей, энергетические программы.

Администрация предупредила, что глава государства может наложить вето на законопроект, который касается финансирования агентства по защите окружающей среды, министерства энергетики, министерства внутренних дел и министерства сельского хозяйства.

При этом в Белом доме подчеркнули, что готовы работать с обеими палатами конгресса для принятия законопроектов об ассигнованиях.

До этого директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак заявила, что действия Соединенных Штатов в последние годы привели к слишком высокому дефициту бюджета страны.

Ранее в США признали невозможность дальнейших заимствований.