В Вашингтоне заявили о возвращении Байдена на рабочее место

Глава США Джо Байден 23 июля вернется на свое рабочее место в Белом доме после лечения от ковида. Об этом, ссылаясь на опубликованное расписание американского президента, сообщает РИА Новости.

Байден в 12:30 по местному времени (19:30 мск) покинет свой дом на курорте Рехобот-Бич в штате Делавэр, где он лечился от COVID-19, и спустя два часа прибудет в Вашингтон на свое рабочее место.

До этого сообщалось, что в Белом доме, комментируя слухи о том, что Байдена нет в живых, сообщили, что президент страны 22 июля провел несколько встреч с чиновниками, которые отвечают за безопасность.

22 июля сообщалось, что организаторы выступления вице-президента США Камалы Харрис в предвыборном штабе демократов подключили к мероприятию по голосовой связи болеющего COVID-19 Байдена.

Ранее Байден объявил о выходе из президентской гонки.