Посол РФ оценил влияние выхода Байдена из президентской гонки на украинский кризис

Выход Джо Байдена из президентской гонки серьезно повлияет на украинский кризис. Такое мнение выразил посол России в Белоруссии Борис Грызлов, слова которого опубликовала пресс-служба российской дипмиссии.

«Заявление Байдена неизбежно повлечет за собой серьезные международно-политические последствия, прежде всего в контексте кризиса вокруг Украины», — сказал Грызлов.

По его мнению, политикам будет труднее объяснить гражданам, зачем США тратят миллиарды долларов на поддержание конфликта в Восточной Европе.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис в кандидаты на пост президента. За пять часов после объявления о выходе Байдена из президентской гонки демократы пожертвовали $27,5 млн на ее предвыборную кампанию.

Ранее Камала Харрис за сутки предвыборной кампании собрала рекордную сумму.