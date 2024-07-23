Токио намерен ввести санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан

Японское правительство планирует ввести санкции против израильских поселенцев, которые причастны к насилию в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает телеканал NHK.

В Токио заявили, что осуждают «крайне бесчеловечные и неприемлемые» насильственные действия израильских поселенцев против палестинцев. Правительство Японии намерено ввести против поселенцев санкции, включающие и замораживание активов. В ближайшее время кабинет министров одобрит принятие таких мер.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг постановление Международного суда Организации Объединенных Наций (ООН), который потребовал прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях.

19 июля Международный суд ООН постановил, что Израиль должен выплатить репарации за ущерб, причиненный палестинским территориям во время оккупации.

Ранее в Израиле назвали возможные сроки окончания боевых действий в Газе.