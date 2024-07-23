Байден выразил поддержку Камале Харрис

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил, что будет поддерживать Камалу Харрис во время предвыборной гонки. Об этом он заявил, когда подключился по аудиосвязи к выступлению Харрис, передает ТАСС.

«Я буду усердно трудиться как в качестве действующего президента, подписывая законопроекты, так и в вопросе проведения предвыборной кампании», — заявил Байден.

До этого Байден сообщил, что не станет уходить в отставку и продолжит свою президентскую деятельность до конца срока.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис в кандидаты на пост президента. За пять часов после объявления о выходе Байдена из президентской гонки демократы пожертвовали $27,5 млн на ее предвыборную кампанию.

Ранее сообщалось, что Камала Харрис за сутки предвыборной кампании собрала рекордную сумму.