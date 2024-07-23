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Путин внес изменения в состав Госсовета

Путин включил в состав Госсовета врио глав девяти регионов

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин внес изменения в состав Госсовета, включив в него врио глав девяти регионов. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, в Госсовет вошли врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных, Хабаровского края Дмитрий Демешин, Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук, Тульской области Дмитрий Миляев, Кемеровской области Илья Середюк, Самарской области Вячеслав Федорищев, Вологодской области Георгий Филимонов, Курской области Алексей Смирнов и врио главы республики Алтай Андрей Турчак.

В соответствии с указом президента России, губернатор Севастополя Михаил Развожаев также назначен председателем комиссии по направлению «Культура и традиционные духовно-нравственные ценности».

В июне газета «Коммерсантъ» писала, что в структуре администрации президента Российской Федерации появились новые управления, которые, вероятно, будут курировать некоторые помощники главы государства.

Ранее Путин обновил состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

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