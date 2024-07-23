В США заявили о предстоящей встрече Харрис и Нетаньяху

Вице-президент США Камала Харрис проведет встречу в Белом доме с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным помощника Харрис сообщает американская газета Politico.

По информации собеседника издания, вице-президент не будет присутствовать на выступлении Нетаньяху в конгрессе. Она проведет с премьером Израиля на этой неделе отдельную встречу в Белом доме.

В ходе личной встречи с Нетаньяху Харрис планирует подтвердить свою приверженность безопасности Израиля и его праву на самооборону, но также затронет вопрос о прекращении страданий мирных палестинцев.

Вице-президент США также собирается обсудить текущие переговоры по соглашению о прекращении огня между Израилем и Палестиной.

До этого сообщалось, что Нетаньяху во время своего визита в США на этой неделе планирует провести встречу с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Ранее Нетаньяху отверг требование суда ООН по палестинским территориям.