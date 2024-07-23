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В Белом доме ответили на информацию о том, что Байдена нет в живых

Белый дом: Байден жив, 22 июля он встречался с чиновниками

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Louisa Gouliamaki/Reuters

В Белом доме, комментируя слухи о том, что президента США Джо Байдена нет в живых, сообщили, что президент страны 22 июля провел несколько встреч с чиновниками, которые отвечают за безопасность. Президент США заслушал доклад от своего помощника и советника по внутренней безопасности Лиз Шервуд-Рэндалл и от советника Джейка Салливана. Обе встречи прошли онлайн.

Конгрессвумен от партии республиканцев Лорен Боберт до этого потребовала доказательств, что президент Соединенных Штатов Джо Байден жив, так как его не видели на публике уже двое суток. Об этом она написала в социальной сети Х.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис в кандидаты на пост президента. За пять часов после объявления о выходе Байдена из президентской гонки демократы пожертвовали $27,5 млн на ее предвыборную кампанию.

Ранее Байден сообщил свое решение по поводу дальнейшего пребывания на посту президента США.

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