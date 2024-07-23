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Над Капитолием в Вашингтоне приспустили флаги

В сети появилось видео приспущенных флагов США над Капитолием

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Флаги США приспущены над Капитолием. Это можно наблюдать на видеокадрах с камер наблюдения.

Накануне в США появились подозрения относительно того, что президента Джо Байдена не может быть в живых, так как его не было видно в течение двух последних суток. Конгрессвумен от Республиканской партии Лорен Бобер потребовала доказательств того, что Байден жив. Позднее экономист Туомас Малинен из Хельсинкского университета предположил, что отсутствие Байдена на публичных мероприятиях может указывать на возможный государственный переворот в США.

Газета Chron сообщает, что флаги над Капитолием США приспустили в память о покойной конгрессвумен Шейле Джексон Ли, которая скончалась от рака 19 июля.

«Флаг будет оставаться в таком положении как минимум до субботы и, возможно, до похорон», — пишет Chron.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Байден также заявил, что расскажет о своем решении подробнее в ходе обращения к нации на текущей неделе. После этого Байден поддержал Камалу Харрис в качестве кандидата на пост американского лидера от Демократической партии.

Ранее врач Байдена рассказал о протекании коронавируса у президента.

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