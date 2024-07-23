Байден делегировал полномочия по закону о поддержке Украины

Президент США Джо Байден делегировал некоторые полномочия по закону о поддержке Украины главам Минфина и Госдепартамента США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, распространенный пресс-службой Белого дома.

Уточняется, что министру финансов Джанет Йеллен и госсекретарю США Энтони Блинкену были переданы полномочия, касающиеся возможности конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

До этого политолог Артур Демчук высказывал мнение, что в случае, если действующий лидер США Джо Байден после снятия своей кандидатуры с предвыборной гонки объявит еще и о досрочном сложении полномочий, его место автоматически займет вице-президент Камала Харрис. Эксперт считает, что это усилит ее позиции в качестве кандидата на пост главы Белого дома.

21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис в кандидаты на пост президента. За пять часов после объявления о выходе Байдена из президентской гонки демократы пожертвовали $27,5 млн на ее предвыборную кампанию.

Ранее Трамп обвинил Байдена в действиях, приведших Россию и Китай к сближению.