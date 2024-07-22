Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия обвинила Израиль в игнорировании мирных подходов

Небензя: Израиль игнорирует все мирные подходы к урегулированию конфликта в Газе

close
100%
РИА «Новости»

Израиль игнорирует все мирные подходы к урегулированию в ситуации в секторе Газа, включая «план Байдена». Об этом заявил сообщил постоянный председатель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, слова которого передает РИА Новости.

Небензя отметил, что гражданская инфраструктура в Газе буквально лежит в руинах.

«И при всем этом Израиль по-прежнему продолжает игнорировать все принятые в СБ ООН резолюции и пресловутый план Байдена, существующий только на бумаге», — заявил он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился 25 июля направить израильскую делегацию для продолжения переговоров по сделке по Газе.

12 июля президент США Джо Байден заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС дали согласие на «рамочные» параметры перемирия в секторе Газе и работают над деталями.

15 июля глава израильского правительства Дмитрий Гендельман заявил, что все изменения, предложенные ХАМАС в проекте соглашения по урегулированию ситуации в секторе Газа, были отвергнуты Нетаньяху.

Ранее хуситы пообещали Израилю ответ «без красных линий».

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами