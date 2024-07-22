Россия обвинила Израиль в игнорировании мирных подходов

Израиль игнорирует все мирные подходы к урегулированию в ситуации в секторе Газа, включая «план Байдена». Об этом заявил сообщил постоянный председатель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, слова которого передает РИА Новости.

Небензя отметил, что гражданская инфраструктура в Газе буквально лежит в руинах.

«И при всем этом Израиль по-прежнему продолжает игнорировать все принятые в СБ ООН резолюции и пресловутый план Байдена, существующий только на бумаге», — заявил он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился 25 июля направить израильскую делегацию для продолжения переговоров по сделке по Газе.

12 июля президент США Джо Байден заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС дали согласие на «рамочные» параметры перемирия в секторе Газе и работают над деталями.

15 июля глава израильского правительства Дмитрий Гендельман заявил, что все изменения, предложенные ХАМАС в проекте соглашения по урегулированию ситуации в секторе Газа, были отвергнуты Нетаньяху.

Ранее хуситы пообещали Израилю ответ «без красных линий».