Боррель рассказал, когда первый транш из доходов от активов РФ перечислят ЕК

Первый транш средств от экспроприации доходов от замороженных активов РФ на сумму €1,4 млрд будет перечислен Еврокомиссии в первую неделю августа. Об этом заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

«Мы нацелены на финансирование из этих средств закупок для удовлетворения ключевых военных потребностей [Украины], включая средства ПВО и снаряды для артиллерии», — заявил он.

Сообщается, что часть денег также будет потрачено на оплату заказов на закупку оружия у украинской промышленности.

До этого сообщалось, что японское правительство планирует за счет использования прибыли от замороженных российских активов выделить Киеву около 520 млрд иен ($3,3 млрд).

Сейчас в Токио прорабатываются механизмы исполнения этого плана. По имеющейся информации, он будет исполнен до конца 2024 года.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщал, что ЕК разрабатывает кредитное предложение для Киева — Украине хотят предоставить $50 млрд с погашением за счет замороженных активов РФ.

Ранее сообщалось, что ряд стран не присоединились к решению ЕС передавать Украине доходы от активов РФ.