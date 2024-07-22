В Турции заявили о стремлении США открыть «южный фронт» против России

Соединенные Штаты и НАТО хотят открыть против России «южный фронт», задействовав для этого власти Армении. Такое мнение выразил турецкий журналист Мехмет Али Гюллер на страницах газеты Cumhuriyet.

По его словам, «в настоящее время США пытаются разыграть карту Армении». Для этого министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян приглашен на мероприятия недавнего саммита НАТО в Вашингтоне. После этого стало известно, что американские военные будут иметь представителя в Министерстве обороны Армении. Наконец, заместитель госсекретаря США Узра Зея заявила, что между США и Арменией «начался новый стратегический этап».

Мехмет Али Гюллер полагает, что таким образом США стремятся достичь одновременно двух целей: открыть на Кавказе «южный фронт» против РФ и вбить клин в отношения стран «астанинского треугольника» (Турция – Россия – Иран).

13 июля сообщалось, что замгоссекретаря США Узра Зея прибыла с визитом в Армению с трехдневным визитом.

Через пять дней после этого стало известно, что в министерстве обороны Армении будет работать представитель армии США. Зея назвала это «желанным процессом».

Ранее сообщалось, что Армения и США проведут совместные военные учения.