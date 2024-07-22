МИД Словакии подтвердил обращение в ЕК из-за остановки транзита нефти Киевом

Глава МИД Словакии Юрай Бланар подтвердил, что республика вместе c Венгрией обратилась в Еврокомиссию из-за остановки Украиной транзита нефти из РФ. Об этом пишет РИА Новости.

«Меры, введенные Украиной в связи с остановкой транзита российской нефти от компании «Лукойл», которая поставляется в Словакию и Венгрию, считаем нарушением Соглашения об ассоциации», — заявил он.

О том, что транзит нефти «Лукойла» через Украину был прекращен в Венгрии сообщили 17 июля. На следующий день об этом заявила компания Transpetrol — оператор словацкого участка нефтепровода «Дружба».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в свою очередь заявил, что прекращение поставок нефти из России через Украину неприемлемо.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не думают, что у России есть возможность вступать в контакт с Украиной в вопросе разблокировки транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

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