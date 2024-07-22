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Нэнси Пелоси назвали главной виновницей выхода Байдена из президентской гонки

NBC: Пелоси на 50% ответственна за выход Байдена из президентской гонки

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Evelyn Hockstein/Reuters

Одну из ключевых ролей в прекращении избирательной кампании Джо Байдена сыграла экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает NBC.

Телеканал напоминает, что Пелоси ушла с поста лидера демократов в Палате представителей почти полтора года назад, однако сохранила неофициальное и значительное влияние.

Источники NBC полагают, что «каждый раз, когда проблема ухода Байдена начинала затихать и терять импульс, Пелоси была тем, кто раздувает пламя».

В публикации утверждается, что Пелоси «работала тихо и методично», выступая перед десятками рядовых законодателей, членами своей старой руководящей команды и спонсорами Демократической партии. При этом «она не инициировала беседы, а отвечала на звонки».

Один из демократов, членов Палаты представителей США, в беседе с NBC выразил мнение, что «Пелоси ответственная за отставку Байдена на 50%».

Байден объявил о выходе из президентской гонки 21 июля. На следующий день сообщалось, что такое решение он принял после изучения результатов социологических опросов, которые сулили ему крах.

Ранее лидеры ЕС отреагировали на снятие Байдена с выборов.

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