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Венгрия обвинила Украину в нарушении соглашения об ассоциации с ЕС

Сийярто: Киев нарушает соглашение об ассоциации с ЕС, останавливая транзит нефти

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Shutterstock

Украина нарушает соглашение об ассоциации с ЕС, останавливая транзит нефти. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала М1.

«Этот шаг Украины нарушает пункт соглашения между Украиной и ЕС об ассоциации, где речь идет о том, что Украина не может нарушать поставки энергоносителей в страны ЕС», — заявил он.

Сийярто также добавил, что Венгрия и Словакия запустили консультации Еврокомиссии с Украиной из-за остановки транзита нефти из России. В том случае, если транзит не будет восстановлен, начнется юридический процесс.

В июне Киев ужесточил санкции в отношении «Лукойла», в связи с чем российская компания фактически лишилась права использовать украинскую территорию для транзита нефти в другие государства. В итоге Венгрия и Словакия остались без нефтяных поставок из РФ.

Издание Politico Europe утверждает, что Венгрии грозит топливно-энергетический кризис из-за остановки транзита нефти «Лукойла» через Украину. По словам журналистов, местные жители в ближайшие недели могут столкнуться с очень высокими ценами на энергоносители и дефицитом электроэнергии, если Будапешт не найдет решение.

Ранее в Крыму назвали шантажом остановку транзита нефти Украиной.

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