В Германии рассказали об отношении европейцев к Харрис

Нынешний вице-президент США Камала Харрис для европейских либералов — «спасительница» от «диктатора» Трампа, именно поэтому после выхода Джо Байдена из предвыборной гонки политики Евросоюза будут раскачивать пропаганду в ее поддержку. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал германский политолог Александр Рар.

«Что касается украинского конфликта, то тут зазвучат обвинения в том, что экс-президент готов идти на уступки в отношении России. Она, возможно, будет повторять риторику Байдена о том, что мир в опасности, свобода и демократия под угрозой, надо воевать с «диктаторами» и авторитарными режимами. Либеральные элиты в США и ЕС ее будут направлять на этот путь», — предположил Рар.

Он добавил, что западные элиты «сделают все, чтобы Харрис не проиграла выборы». При этом, эксперт напомнил, что до выборов в США остаются считанные месяцы, за которые вице-президенту придется завоевать доверие американцев, поэтому громких заявлений относительно внешней политики Соединенных Штатов ждать не стоит.

21 июля действующий лидер США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

При этом он заявил, что США «никогда не были в лучшем положении, чем сегодня».

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис в кандидаты на пост президента. За пять часов после объявления о выходе Байдена из президентской гонки демократы пожертвовали $27,5 млн на ее предвыборную кампанию.

Ранее политолог назвал Харрис более выгодным для России кандидатом в президенты США.