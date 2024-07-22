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Россия готовится к выходу из Международного совета по исследованию моря

Кабмин РФ одобрил проект о выходе из Международного совета по исследованию моря

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Правительство РФ одобрило проект Министерства иностранных дел о выходе России из Международного совета по исследованию моря (ИКЕС). Об этом сообщает ТАСС.

Поводом для выхода РФ из ИКЕС называют приостановку участия РФ в деятельности совета 30 марта 2022 года.

Международный Совет по исследованию моря учрежден в Копенгагене в 1902 году. В этом же городе расположена его штаб-квартира. В ИКЕС входят Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Российская Федерация, Испания, Швеция, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки. Совет является крупной исследовательской площадкой, на полях которой действуют тысяч ученых.

До этого в России анонсировали возобновление встреч по Арктическому совету после двух лет перерыва.

Ранее МИД России обвинил Совет государств Балтийского моря в краже членского взноса.

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