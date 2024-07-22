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Литва призвала ЕС начать работу над 15-м пакетом санкций против РФ

МИД Литвы призвал начать работу над 15-м пакетом антироссийских санкций

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Virginia Mayo/AP

ЕС должен продолжить следовать стратегии «сдерживания России», поэтому необходимо начать работу над 15-м пакетом антироссийских санкций. Об этом перед началом совета глав МИД стран Евросоюза заявил замглавы МИД Литвы Симонас Шатунас, его слова передает РИА Новости.

«Первая стратегия на сегодня — стратегия сдерживания России, мы должны наконец начать работу над 15-м пакетом санкций», — подчеркнул он.

До этого глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что страны ЕС немедленно начнут разработку 15-го пакета санкций сразу после того, как примет 14-й пакет ограничений против России.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что все санкции, введенные странами Запада против России, должны быть отменены в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в Эстонии пожаловались на сложность принятия антироссийских санкций.

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